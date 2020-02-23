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Правоохранители в Новых Санжарах работают в штатном режиме - МВД

Правоохранители в Новых Санжарах работают в штатном режиме - МВД

Иван Варченко

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Персонал санатория, медики, полицейские, нацгвардейцы и спасатели осуществляют в штатном режиме свою работу - обеспечивают порядок на территории и по периметру объекта, а также на территории населенного пункта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Персонал санатория, медики, полицейские, нацгвардейцы и спасатели осуществляют в штатном режиме свою работу - обеспечение порядка на территории и по периметру объекта, а также на территории населенного пункта. Вся правоохранительная система Украины сейчас ориентирована на то, чтобы обеспечить протекание процессов, которые происходят в зоне обсервации и вокруг этого. Мы имеем достаточно сил и средств для обеспечения безопасности от любых чрезвычайных ситуаций", - сказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Он также выразил благодарность волонтерам и общественным организациям за готовность помочь людям, которые вынуждены находиться в зоне обсервации.

Напомним, эвакуированным из Китая в "Новые Санжары" передали книги и игры.

Добавим, спецрейсом из пораженного коронавирусом китайского города Ухань в Украину прибыли в целом 94 человека, из которых 22 человека - члены экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира. Среди пассажиров, направленных на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Среди эвакуированных украинцев из Китая есть семья с 8-летним сыном.

20 февраля самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

Источник: УНН
Теги: коронавирус, карантин, Новые Санжары
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