Из-за коронавируса в Иране Турция закрывает границу, а Кувейт ограничивает вход в свои порты

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Кувейт закрыл порты для иранских судов, а Турция закрыла границу и приостановила транспортное сообщение с Ираном из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Анадолу" и Reuters.

"Кувейт запретил в воскресенье судам из Ирана швартоваться в портах эмирата из-за вспышки нового коронавируса... Кувейтский власть рассматривает это решение в качестве мер по предотвращению распространения вируса нового типа, который унес жизни нескольких человек в исламской республике", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что было приостановлено авиасообщение с Ираном, а национальный перевозчик планирует организовать эвакуацию 700 граждан Кувейта из Ирана.

"Турецко-иранская граница закрыта из-за коронавируса. По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, Анкара временно приостанавливает транспортное сообщение с соседней страной. Эти ограничения коснутся авиаперелетов, поездов и пересечения границы на автотранспорте", - сообщили в СМИ.

Напомним, в Иране количество лиц, заразившихся на новый коронавирус, выросло до 43. Восемь человек умерло.