Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 февраля 2020 20:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
7260
Версия для печати

Из-за коронавируса в Иране Турция закрывает границу, а Кувейт ограничивает вход в свои порты

Из-за коронавируса в Иране Турция закрывает границу, а Кувейт ограничивает вход в свои порты

Фахреттина Коджа

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Кувейт закрыл порты для иранских судов, а Турция закрыла границу и приостановила транспортное сообщение с Ираном из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Анадолу" и Reuters.

"Кувейт запретил в воскресенье судам из Ирана швартоваться в портах эмирата из-за вспышки нового коронавируса... Кувейтский власть рассматривает это решение в качестве мер по предотвращению распространения вируса нового типа, который унес жизни нескольких человек в исламской республике", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что было приостановлено авиасообщение с Ираном, а национальный перевозчик планирует организовать эвакуацию 700 граждан Кувейта из Ирана.

"Турецко-иранская граница закрыта из-за коронавируса. По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, Анкара временно приостанавливает транспортное сообщение с соседней страной. Эти ограничения коснутся авиаперелетов, поездов и пересечения границы на автотранспорте", - сообщили в СМИ.

Напомним, в Иране количество лиц, заразившихся на новый коронавирус, выросло до 43. Восемь человек умерло.

Источник: УНН
Теги: Иран, Турция, коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.