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Во Львове в центре города произошла массовая драка: травмированы двое полицейских

Во Львове в центре города произошла массовая драка: травмированы двое полицейских

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. В центре Львова на площади Рынок произошло массовая драка, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, информирует УНН.

"Около 2:35 в полицию поступило сообщение о массовой драке на площади Рынок во Львове. На место происшествия немедленно прибыли экипажи патрульной полиции Львовской области. Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Лица, учавствующие к совершению правонарушения, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет", - сообщили в Нацполиции.

По факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование.

Как сообщалось ранее в УНН, во Львове со стрельбой похитили мужчину.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, полиция, драка
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