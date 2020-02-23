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Армани проведет показ мод без зрителей из-за вспышки нового коронавируса в Италии

Армани проведет показ мод без зрителей из-за вспышки нового коронавируса в Италии

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Итальянский модельер Джорджио Армани проведет закрытый показ мод без зрителей из-за вспышки нового коронавируса в Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vogue.

"В то время, как премьер-министр Италии Джузеппе Конте провел пресс-конференцию в прямом эфире, посвященную вспышке коронавируса на юго-востоке Милана, в результате которого умерли два человека... Джорджио Армани решил защитить себя. На воскресном показе, который обычно плотно заполнен в доме мод, будет пусто", - сообщили в СМИ.

Указано, что показ мод будет транслироваться в прямом эфире на сайте и в соцсетях.

"Из-за коронавируса в Италии, господин Армани решил, что хочет обеспечить благополучие всех приглашенных гостей, не заставляя их посещать многолюдные места", - указано в сообщении.

Отмечается, что это последний день Недели мод в Милане, прежде чем он начнется в Париже.

Напомним, Chanel и Prada перенесли свои показы в Азии из-за коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Италия, коронавирус, мода
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