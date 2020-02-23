Мужчина утонул в водохранилище в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. 22 февраля, в 20:30, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в водохранилище села Диковка Знаменского района обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Кировоградской области, передает УНН.

Спасатели выехали на место происшествия и начали поисковые работы. Но из-за темного времени суток поиски погибшего прекратили. Уже на следующий день водолазы достали тело мужчины и доставили на берег. Погибший - житель Кропивницкого, 1983 г.р.

Обстоятельства и причины смерти мужчины сейчас устанавливают специалисты.

Как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников, погиб Роман Бойко, известный в Кировоградской области общественный деятель, волонтер, предприниматель.

Мужчина известен как участник всех общественных акций, не один год возглавлял общественную организацию "Сич", активный участник Революции Достоинства. С первых дней войны с Россией поступил на службу по мобилизации, после увольнения из армии активно занимался волонтерской деятельностью, предпринимательством. В 2016 году основал ООО "АКВАФАРМИНГ Кропивницкий" и посвятил себя работе в рыбном хозяйстве.

По предварительной информации, лодка, в которой плыл Роман, перевернулась. У мужчины осталась жена и трое несовершеннолетних детей.

Как сообщалось ранее в УНН, ребенок утонул в пруду в Кировоградской области.