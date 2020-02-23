Лидер КНР считает коронавирус самой большой проблемой здравоохранения страны с 1949 года

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Китайский лидер Си Цзиньпин считает ситуацию с коронавирусом "крайне серьезной". Она будет иметь "серьезные последствия" для экономики Китая и является самой масштабной для страны с момента создания КНР. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"Глава Китая Си Цзиньпин назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 "кризисом и большим испытанием" для своей страны. На посвященном борьбе с вирусом заседании, проходящем в Пекине в воскресенье, 23 февраля, Си Цзинпин заявил, что с тех пор, как Коммунистическая партия Китая пришла к власти в 1949 году, страна впервые столкнулась с "угрозой здоровью такого большого масштаба", которая "распространяется из самой невероятной скоростью", - говорится в сообщении.

Си Цзиньпин также отметил, что проблема распространения коронавируса - "крайне серьезная и сложная", а решение вопроса с профилактикой и контролем над заболеванием "находится на критической стадии". Он также указал на "ошибки" в реакции китайских властей на эпидемию и заявил о необходимости "обобщить опыт и учиться на своих ошибках".

"Эпидемия будет иметь "серьезные последствия" для экономики и общества Китая, но они будут "временными и преодолимыми", - считает китайский лидер.

Как сообщалось ранее в УНН, количество жертв коронавируса в Китае достигло 2446 человек.