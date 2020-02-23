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На Закарпатье задержали 23-летнего мужчину, который продавал женщин в секс-рабство в Словакию

На Закарпатье задержали 23-летнего мужчину, который продавал женщин в секс-рабство в Словакию

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Житель Кировоградской области вербовал девушек с целью устройства их в дома разврата в Словакии. Мужчину задержали сотрудники полиции совместно с пограничниками. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области, информирует УНН.

"Сегодня, 23 февраля, в рамках уголовного производства начатого по ч.1 ст.149 Уголовного кодекса Украины, работниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с работниками Ужгородского отдела полиции, военнослужащими Чопского пограничного отряда и с привлечением спецназа КОРД, был задержан 23-летний житель Кировоградской области, который пытался незаконно вывезти украинок в Словакию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный вербовал молодых девушек и в дальнейшем имел целью продать их в дома разврата в город Кошице соседнего государства, где бы их заставляли оказывать сексуальные услуги.

"Задержание произошло на одном из пунктов пропуска Закарпатской области. Сейчас преступник задержан в порядке ст.208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся необходимые материалы для объявления последнему о подозрении и обращения с ходатайством в суд, для избрания ему меры пресечения", - сообщили правоохранители.

Как сообщалось ранее в УНН, дело иностранца, который отправлял украинок в сексуальное рабство в Швейцарию, передали в суд.

Источник: УНН
Теги: Кропивницкий и Кировоградщина, сексуальная эксплуатация, Ужгород и Закарпатье
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