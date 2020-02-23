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Количество инфицированных новым коронавирусом в Италии возросло до более 150

Количество инфицированных новым коронавирусом в Италии возросло до более 150

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Италия вводит чрезвычайные меры и ограничения на фоне распространения нового коронавируса, которым заразились уже более 150 человек в стране. Подавляющее большинство инфицированных - в Северной Италии. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.

"Италия вводит чрезвычайные меры по предотвращению распространения коронавируса в связи с серьезной вспышкой в Европе: число зараженных в стране превысило 150, из них большая часть - в провинциях Ломбардия и Венето. Десятки городов на карантине, отменен Венецианский карнавал, модельер Джорджио Армани решил провести показ при пустом зале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Джузеппе Конте объявил о новых мерах в субботу после того, как стало известно, что двое итальянских граждан умерли от этого заболевания.

"Несколько десятков городов в этих двух северных провинциях закрыты на карантин. Около 50 тысяч местных жителей получили предписание от властей не выходить из дома", - сообщает издание.

Как сообщалось ранее в УНН, в Италии количество заболевших новым коронавирусом выросло до более 100 человек.

Ранее отмечалось, что Армани проведет показ мод без зрителей из-за вспышки нового коронавируса в Италии, а финал украинского теннисиста в Италии и четыре матча "Серии А" отменили.

Также в Венеции из-за нового коронавируса заблаговременно завершили ежегодный карнавал.

Источник: УНН
Теги: Италия, коронавирус
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