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Шевченко рассказал, что думает о VAR

Шевченко рассказал, что думает о VAR

Андрей Шевченко

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал инициативу Президента УАФ Андрея Павелко по привлечению VAR в Украинской Премьер Лиге, информирует УАФ, передает УНН.

"Я большой сторонник внедрения VAR. Это очень позитивная вещь, которая случилась в современном футболе", - отметил тренер национальной сборной.

Напомним, система VAR впервые работала в режиме онлайн 22 февраля в ходе матча "Динамо" - "Ворскла".

По словам президента УАФ Андрея Павелко, главная цель VAR заключается в том, чтобы "уменьшить давление на арбитров в плане ошибок, чтобы уменьшить количество разговоров о предвзятости арбитров".

"Это большой шаг вперед. Это владение передовыми технологиями и опытом, это будущее наших молодых арбитров для их привлечения к обслуживанию топ-матчей. Без этой системы наши арбитры были бы в третьем эшелоне", - считает Павелко.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Андрей Шевченко
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