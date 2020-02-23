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Мемориал концлагеря Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon

Мемориал концлагеря Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Мемориальный музей Аушвиц-Биркенау в Польше раскритиковал американскую интернет-компанию Amazon за "неправильное" отражение Холокоста в сериале "Охотники" и за продажу книг, "содержащих нацистскую пропаганду". Об этом говорится в сообщении мемориала в Twitter, передает УНН.

В сериале "Охотники" с Аль-Пачино в одной из главных ролей, рассказывается о группе охотников за нацистами, которые живут в США в 1970-е годы и преднамеренно воссоздают там Четвертый рейх.

"Аушвиц был полон ужасной боли и страданий, зафиксированных в рассказах тех, кто выжил. Проектирование фальшивой игры в шахматы в фильме "Охотники" - это не только опасна глупость и карикатура, но и провокация к дальнейшим отрицаниям (трагедии Холокоста - ред.). Мы уважаем жертв, сохраняя фактическую точность", - сообщает пресс-служба мемориала.

В адрес создателей сериала появились обвинения о "плохом вкусе". В частности, внимание критиков привлекла к себе сцена с игрой в шахматы, где фигурами на доске выступают заключенные. Потеря "шахматной фигуры" в игре означает смерть участника этой постановки.

Как сообщалось ранее в УНН, Яд Вашем извинился за "неточности" в пользу России во время форума памяти жертв Холокоста.

Источник: УНН
Теги: Польша, Аушвиц, холокост, Amazon
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