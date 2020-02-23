В Германии дикие попугаи угрожают цветению магнолий

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Германии дикие индийские кольчатые попугаи объели дерева магнолий в Кельне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Дикие попугаи в Германии угрожают цветению магнолий. Эти магнолии в Кельне будут ободраны, вернее - объедены дикими германскими попугаями", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Германия является родиной для тысяч индийских кольчатых попугаев. Они появились в стране много лет назад и приспособились к жизни в здешних городских парках и окрестностях.

"В последние годы целые банды этих пернатых существенно портят настроение любителям весеннего пробуждения природы - жадно поедают бутоны на разных деревьях - каштанах или магнолиях. Если они уже выбрали какое-то из них для своего очередного пиршества, то в полной мере насладиться цветением здесь уже вряд ли получится - придется искать место, куда попугаи еще не добрались. Благо, что все деревья оставить без бутонов они все же не могут", - добавили в СМИ.

Сказано, что в пищу попугаи употребляют плоды, цветы, листья, почки и кору около полусотни произрастающих в Германии растений, как местных, так и завезенных. Среди них - плющи, лесные и грецкие орехи, вишни, яблони, сливы, клены, березы, каштаны, ясени, шелковицы, тополя и лиственницы.

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