Количество убийств за время забастовки полицейских в Бразилии превысило 100

КИЕВ. 23 февраля. УНН. По меньшей мере 103 человека были убиты в северо-восточном штате Сеара с момента начала забастовки военной полиции региона, требует повышения заработной платы. Об этом сообщил в воскресенье портал G1 со ссылкой на правоохранителей региона, передает УНН.

По информации портала, за субботу и утро воскресенья в местные полицейские участки поступила информация о 15 новых жертвах преступников. За первые три дня забастовки, которая стартовала в среду, по официальным подсчетам, погибло еще 88 человек. В таких обстоятельствах власть девяти городов штата приняла решение отменить развлекательные мероприятия, приуроченные к карнавалу, который проходит в эти дни по всей стране.

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На фоне ухудшения ситуации в сфере общественной безопасности патрулировать улицы в Сеара вышли 2,5 тыс. военных, на усиление которым, как ожидается, в воскресенье прибудет подкрепление и бронетехника. В регионе также находятся более 150 бойцов Национальных сил правопорядка и более 200 сотрудников Федеральной дорожной полиции, присоединились к гарнизонам полиции штата, игнорирующих забастовку. По словам начальника управления общественной безопасности штата Андре Косты, власть уже выяснила часть заговорщиков, которые будут уволены из органов и понесут наказание в соответствии с законом. За участие в забастовке от службы отстранены 167 полицейских, еще 77 объявлены дезертирами.

На данный момент местные законодательные собрания рассматривает законопроект о повышении денежного содержания стражей правопорядка штата. Рядовому военной полиции предусмотрено постепенное увеличение заработной платы с 3,2 тыс. реалов (около 730 долларов по текущему курсу) до 4,5 тыс. реалов в месяц до 2022 года. Зарплату руководителей высшей степени карьерной лестницы полицейских — в ранге полковника — планируется поднять с текущих 15 тыс. реалов (3,4 тыс. долларов) до 20 тыс. реалов. Свои требования на улучшение содержания местной власти выдвигают полицейские еще 10 из 27 субъектов федерации.

Напомним, в Венеции через новый коронавирус заблаговременно завершили ежегодный карнавал.