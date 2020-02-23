"Колос" победил "Александрию" в матче УПЛ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В первом противостоянии соревновательного дня 19 тура чемпионата Украины по футболу в гости к "Александрии" наведался ФК "Колос" из села Ковалевка, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.

Гости решили играть от контратак и этот их план сработал сполна. Во-первых, до перерыва ковалевцы фактически связали всю атакующую игру хозяев поля, а во-вторых, во втором тайме благодаря быстрым контратаки дважды проводили голы. Автором дубля стал Евгений Смирный. В ответ хозяева забили лишь однажды усилиями Артема Ситало — 1:2.

Надо отметить, что поражение подопечных Шарана в значительной степени было вызвано проблемами с составом — например, опорный хавбек Банада этот раз сыграл на месте правого защитника.

Добавим, что “Александрия” осталась 5-й в таблице — 33 очка. Зато “Колос” улучшил шансы в борьбе за попадание в топ-6 — 23 очка и 6 ступень.