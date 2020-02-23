В МВФ заявили, что коронавирус мешает восстановлению мировой экономики

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Чрезвычайная ситуация мирового масштаба в сфере здравоохранения, к которой привело распространение коронавируса, повлияла на мировую экономику, и может ухудшить прогнозы роста, считают в МВФ, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Даже если вирус будет быстро сдержан, рост в Китае и в остальном мире испытывает влияние”, — заявила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева.

“Наша встреча состоялась в ходе особой неопределенности, — заявила Георгиева. — В начале года, мировой рост, как представляется, возобновилось с признаками стабилизации и ожиданиями умеренного восстановления — с 2.9 процентов в прошлом году до 3.3 процента в этом году. Этой предварительной стабилизации способствовало продолжение монетарной и, в некоторых странах, фискальной политики расширения”.

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Среди положительных факторов для экономики, Георгиева отметила подписание первой фазы торгового соглашения США и Китая.

Однако, мировое экономическое восстановление под угрозой, из-за негативное воздействие, которое имеет распространение коронавируса COVID-19.

“Со времени тех прогнозов глобальная чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения COVID-19 помешала экономической деятельности в Китае и создала риски для восстановления. Прежде всего — это человеческая трагедия, однако она влияет и на экономику”.

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“Даже если распространение вируса будет быстро сдержанно, рост в Китае и в остальном мире испытывает влияние. Конечно, мы все надеемся на скорое восстановление ..., однако неопределенность побуждает готовиться к худшим сценариям”.

Георгиева призвала страны взаимодействовать в вопросе преодоления вируса.

“Мы должны сотрудничать для сдерживания COVID-19, — подчеркнула она, — как в гуманитарном так и в экономическом аспекте, особенно, если вспышка будет продолжаться и распространяться. МВФ готов помогать, включая с использованием Траста по противодействию катастрофам и преодолению их влияния, который может выдавать гранты на уменьшение долговой нагрузки на беднейшие, наиболее важные страны”, — отметила она.

Напомним, с 20 ноября эксперты Международного валютного фонда (МВФ) начали работу в Киеве.