Выборы в Иране: консерваторы побеждают в столице при рекордно низкой явке

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Консервативные кандидаты получили все 30 мест в парламенте от столицы Тегерана, заявляют представители власти Ирана 23 февраля. Всего в парламенте Ирана 290 мест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как передает государственный вещатель, больше всего голосов получил бывший мэр Тегерана Мохаммад Багер Калибаф. По предположениям, что именно Калибаф — командующий авиацией и член “Корпуса стражей исламской революции” — станет следующим спикером парламента Ирана.

Эти результаты разительно отличаются от голосования 2016 года, когда все 30 мест депутатов от столицы достались умеренным кандидатам.

В округах, где ни один кандидат не набрал 20% голосов, второй тур пройдет в апреле.

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По данным явки, обнародованным 23 февраля, участие в выборах взяла рекордно низкое количество избирателей. Как заявил министр внутренних дел Абдульреза Фазли, на избирательные участки пришли 42,6% от тех, кто имеет право голосовать. Это самый низкий показатель с 1979 года, когда Исламская революция привела к власти шаха в стране.

Фазли обвинил в низкой явке плохую погоду, катастрофу украинского “Боинга”, сбитого Тегераном, вспышка коронавируса и другие неблагоприятные условия.

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Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи обвинил в низкой явке “враждебную пропаганду”.

Многие активисты в Иране, в том числе политические заключенные, призвали бойкотировать выборы из-за блокирования умеренных кандидатов и сторонников реформ от участия.

Министерство внутренних дел Ирана сообщало, что с предвыборной гонки сняли 9000 кандидатов.

В 2016 году блок реформистов и умеренных политиков получил 41% мандатов в парламенте, консерваторы имели 29%, еще 28% мест достались независимым кандидатам.