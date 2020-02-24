Двадцать матчей без поражений: "Лацио" продолжил погоню за чемпионством Серии А

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Римское "Лацио" одержало победу над "Дженоа" в матче 25-го тура итальянской Серии А, сообщает УНН со ссылкой на сайт "орлов".

Римлянам помог быстрый гол на второй минуте от Марушича. Также в дебюте второй половины отличился Иммобиле. Однако впоследствии хозяева отыграли один мяч (Кассата). Катальди вернул “бьянкочелести” преимущество в два гола на 71 минуте, однако “Дженоа” смогли на реализованный пенальти на 89 минуте — 2: 3.

Заметим, что “Лацио” не проигрывает 20 матчей подряд в Серии А и имеет 3 подряд выигрыше.

Кроме того добавим, римляне набрали 59 очков и всего один балл уступают лидеру — “Ювентусу”.