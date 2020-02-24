Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 03:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4440
Версия для печати

Двадцать матчей без поражений: "Лацио" продолжил погоню за чемпионством Серии А

Двадцать матчей без поражений: "Лацио" продолжил погоню за чемпионством Серии А

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Римское "Лацио" одержало победу над "Дженоа" в матче 25-го тура итальянской Серии А, сообщает УНН со ссылкой на сайт "орлов".

Римлянам помог быстрый гол на второй минуте от Марушича. Также в дебюте второй половины отличился Иммобиле. Однако впоследствии хозяева отыграли один мяч (Кассата). Катальди вернул “бьянкочелести” преимущество в два гола на 71 минуте, однако “Дженоа” смогли на реализованный пенальти на 89 минуте — 2: 3.

Заметим, что “Лацио” не проигрывает 20 матчей подряд в Серии А и имеет 3 подряд выигрыше.

Кроме того добавим, римляне набрали 59 очков и всего один балл уступают лидеру — “Ювентусу”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.