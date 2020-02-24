Трамп заявил о готовности подписать мирное соглашение с талибами в Афганистане

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов подписать мирное соглашение с талибами в Афганистане, если будет соблюдена договоренность о временном перемирии. Об этом Трамп заявил журналистам перед отъездом в Индию 23 февраля, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Мы думаем, что они (Талибан) хотят соглашения. Мы хотим соглашения. И, я думаю, что это начинает работать”, — сказал президент США.

22 февраля в Афганистане вступило в силу частичное перемирие. Экстремистская группировка “Талибан”, США и Афганистан согласились “снизить жестокость” на семь дней. 29 февраля должно состояться подписание мирного соглашения между США и талибами.

“Вы знаете, у нас есть определенный период ненасилия. Он придерживается полтора дня, поэтому мы посмотрим”, — сказал Трамп, добавив, что “после 19 лет” войны силам США пора “возвращаться домой”.

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В Афганистане насчитывается более 12 тыс. американских военнослужащих.

В то же время афганские СМИ сообщили, что за последние два дня талибы все же совершили несколько небольших нападений на контрольно-пропускные пункты в провинциях, где работали афганские силы безопасности.

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21 февраля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты и талибы ведут переговоры о содействии политическому урегулированию для прекращения конфликта в Афганистане и сокращение присутствия США в регионе. Помпео сказал, что в случае соблюдения перемирия США готовятся подписать соглашение 29 февраля. Талибы подтвердили запланированное в этот день подписание соглашения.

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