Схватка с игроками соперника и победа: Лень дебютировал за "Сакраменто" в НБА

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В поединке НБА “Сакраменто Кингз” — “Лос-Аннджелес Клипперс” состоялся дебют центрового сборной Украины Алексея Леня в составе “королей”, передает корреспондент УНН.

Украинец появился на паркете со скамейки запасных и провел на паркете 16 минут, помог клубу на щитах — 8 подборов при 3 очках (1/3 двухочковые, 1/2 штарфных) при перехвату, блок-шоте и 4 фолах.

Отметим, что в четвертой четверти Лень вступил в схватку между форвардом соперника Харрел. Арбитры дали по техническому фолу каждому из баскетболистов.

Добавим, “Кингс” победили одного из лидеров НБА — 112:103, и теперь имеют 23 выигрыша при 33 поражениях.