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Фьюри стал первым боксером в "хэвивейте" со всеми выигранными чемпионскими поясами

Фьюри стал первым боксером в "хэвивейте" со всеми выигранными чемпионскими поясами

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Новоиспеченный чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO) стал первым боксером в истории, который выигрывал абсолютно все главные пояса в супертяжелом дивизионе, сообщает УНН со ссылкой на Twitter “SPORF”.

До этого момента (боя с Деонтеем Уайлдером) Тайсон был чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF. Теперь к этому послужному списку британец добавил WBC, которым он сейчас владеет.

Примечательно, что ранее Фьюри владел поясом “The Ring” и до сих пор является линейным чемпионом в супертяжелом весе.

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Накануне Фьюри техническим нокаутом одержал победу над Деонтеем Уайлдером.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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