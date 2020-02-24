Фьюри стал первым боксером в "хэвивейте" со всеми выигранными чемпионскими поясами

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Новоиспеченный чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO) стал первым боксером в истории, который выигрывал абсолютно все главные пояса в супертяжелом дивизионе, сообщает УНН со ссылкой на Twitter “SPORF”.

До этого момента (боя с Деонтеем Уайлдером) Тайсон был чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF. Теперь к этому послужному списку британец добавил WBC, которым он сейчас владеет.

Примечательно, что ранее Фьюри владел поясом “The Ring” и до сих пор является линейным чемпионом в супертяжелом весе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фьюри о Уайлдере: он снова станет чемпионом

Накануне Фьюри техническим нокаутом одержал победу над Деонтеем Уайлдером.