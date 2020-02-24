Количество умерших от коронавируса в Южной Корее возросло до семи

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Седьмой человек стал жертвой нового коронавируса в Республике Корея. Об этом в понедельник сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны, передает УНН.

По его данным, количество заразившихся увеличилось на 161 и теперь составляет 763. Ранее власти информировала о 602 инфицированных и шести умерших.

За последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост количества зараженных. В связи с этим правительство в воскресенье решило перенести начало учебного года в школах в неделю — он начнется 9 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Южная Корея подняла тревогу из-за стремительного распространения нового коронавируса

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала эту эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, но пока инфицированных украинцев на территории Украины не зафиксировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер про коронавирус: проводим дополнительные процедуры контроля по потенциально рискованным рейсам