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Количество умерших от коронавируса в Южной Корее возросло до семи

Количество умерших от коронавируса в Южной Корее возросло до семи

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Седьмой человек стал жертвой нового коронавируса в Республике Корея. Об этом в понедельник сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны, передает УНН.

По его данным, количество заразившихся увеличилось на 161 и теперь составляет 763. Ранее власти информировала о 602 инфицированных и шести умерших.

За последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост количества зараженных. В связи с этим правительство в воскресенье решило перенести начало учебного года в школах в неделю — он начнется 9 марта.

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Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала эту эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, но пока инфицированных украинцев на территории Украины не зафиксировано.

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Источник: УНН
Теги: Китай, Южная Корея, коронавирус
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