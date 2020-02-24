Количество инфицированных коронавирусом в Гонконге возросло до 74

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Гонконге за выходные дни увеличилось на четыре и достигло 74. Такие сведения приводятся в распространении в понедельник возведении департамента информации местного правительства, передает УНН опираясь, в частности, на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

“Из 74 лиц, у которых был подтвержден диагноз, 60 пациентов остаются госпитализированными, 12 выписаны, двое оставшихся случаев были со смертельным исходом”, — уточняется в сообщении.

Среди заболевших — 68-летний пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который прилетел из Японии в Гонконг чартерным рейсом 20 февраля.

Из-за эпидемиологической угрозы в Гонконге закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия и занятия в школах. С 8 февраля в городе начал действовать режим обязательного 14-дневного карантина для всех, кто въезжает сюда из материкового Китая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество умерших от коронавируса в Южной Корее возросло до семи

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала эту эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, но пока инфицированных украинцев на территории Украины не зафиксировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер про коронавирус: проводим дополнительные процедуры контроля по потенциально рискованным рейсам