В результате взрыва бомбы на митинге в Эфиопии пострадало около 30 человек

Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмед, на митинге в поддержку которого прогремел взрыв

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Вчера, в воскресенье на митинге в поддержку премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда в результате взрыва бомбы были ранены около 30 человек. Об этом пишет AFP со ссылкой на сотрудника местной полиции, передает УНН.

Инцидент произошел в городе Амбо, расположенном примерно в 100 километрах (60 милях) к западу от столицы Аддис-Абебы.

“В результате взрыва бомбы на митинге в честь доктора Абия 29 человек получили ранения, 28 из которых получили медицинскую помощь и были отправлены домой”, — сообщил главный полицейский чиновник в районе Оромия — Арасена Мердаса.

“Полиция арестовала шесть человек, подозреваемых в нападении”, — сказал Арасена.

Издание отмечает, что избирательный совет Эфиопии назначил на 29 августа национальные выборы.

Оппозиционные партии и организации гражданского общества задаются вопросом, будут ли выборы мирными и такими, которым можно доверять, ссылаясь на непрерывное насилие на этнической почве с тех пор, как в 2018 году после нескольких лет антиправительственных протестов был назначен премьер Абий.

Официальная предвыборная кампания начинается в мае.

Напомним, жертвами нападения вооруженных людей на село в Камеруне стали 22 человека.