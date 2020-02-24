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В третий раз в сутки: в Турции произошло очередное землетрясение

В третий раз в сутки: в Турции произошло очередное землетрясение

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Очередное землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в понедельник в западной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.

Очаг стихии залегал на глубине 7 км. Эпицентр находился в 90 км к северо-востоку от города Измир, где проживают около 2,5 млн человек.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

В воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,7. В результате более ста человек пострадали, погибли по меньшей мере девять граждан Турции. Позже на этом же границе произошло новое землетрясение с такой же силой в 5,7 баллов.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Турция
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