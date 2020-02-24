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В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек

В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Семь человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас). Об этом в воскресенье сообщил Эд Гонсалес — шериф округа Харрис, административным центром которого является Хьюстон, передает УНН.

“Самая свежая информация: семь человек получили огнестрельные ранения, их сейчас перевозят в больницу”, — написал он в своем Twitter.

Шериф добавил, что никто серьезно не пострадал.

По его словам, на месте преступления был задержан мужчина.

Напомним, в Белой Церкви человек открыл стрельбу из окна автомобиля.

Источник: УНН
Теги: США, стрельба
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