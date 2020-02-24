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Число жертв коронавируса в Китае достигло 2592 человек

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2592 человек

КИЕВ. 24 февраля. УНН. По состоянию на 5:50 понедельника общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19 в Китае возросло до 2592. Всего в мире погибло 2619 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае достигло 77,150 человек. Всего в мире - 79,360. В свою очередь, выздоровели по последним данным 24,963 человек.

Следует отметить, что примерно 80% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в китайской провинции Хубэй.

Напомним, ситуация в Новых Санжарах под контролем правительства, эвакуированные украинцы не имеют симптомов заболеваний.

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Как сообщал УНН, ВОЗ обеспокоена случаями коронавируса с непонятным путем передачи.

А власти Италии ограничили свободу передвижения из-за распространения коронавируса в стране.

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Источник: УНН
Теги: Китай, смерть, коронавирус
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