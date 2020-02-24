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На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 24 февраля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1 291,233461 грн;

Серебро - 14,597082 грн;

Платина - 775,112704 грн;

Палладий - 2 128,706396 грн.

По сравнению с 23 февраля курс всех указанных металлов вырос, кроме платины, курс которой упал.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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