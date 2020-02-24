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В Канаде обнаружили десятый случай заражения коронавирусом

В Канаде обнаружили десятый случай заражения коронавирусом

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Новый случай заражения коронавирусом замечен в Канаде. Об этом в воскресенье говорится в сообщении Министерства здравоохранения провинции Онтарио, передает УНН.

"21 февраля эта женщина прибыла в Канаду из Китая", - сказали в ведомстве. В Минздраве страны уточнили, что больной после прибытия в Торонто сразу обратилась к врачам, так как у нее был сильный кашель.

Проведенные тесты показали наличие в ее организме коронавируса. Пациентку отпустили домой, где она должна находиться на карантине в полной изоляции.

Это уже десятый человек, заболевший пневмонией нового типа в Канаде. Первый случай заражения был зафиксирован в этой североамериканской стране в конце января в Онтарио у мужчины, который прилетел из китайского Уханя. Позже диагноз подтвердился еще у двух человек, которые также побывали в КНР. По данным на 21 февраля, эти люди уже смогли вылечиться.

Еще шесть случаев заражения коронавирусом обнаружены в провинции Британская Колумбия. Пятеро больных перед приездом в Канаду посещали Китай, а одна женщина вернулась из Ирана.

По состоянию на утро понедельника, количество жертв коронавируса в Китае достигло 2592 человек, а всего в мире погибло 2619 человек.

Напомним, ситуация в Новых Санжарах под контролем правительства, эвакуированные украинцы не имеют симптомов заболеваний.

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Источник: УНН
Теги: Канада, Китай, коронавирус
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