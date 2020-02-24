Посольство: украинцам, оставшимся в Китае, оказывается всесторонняя помощь

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В посольстве Украины в Китае рассказали о ситуации вокруг эвакуации украинских граждан из провинции Хубэй в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства в Facebook.

“По состоянию на 24.02.2020 г., большинство граждан Украины, которые находятся в провинции Хубэй и сообщили Посольству о согласии быть эвакуированными, были эвакуированы в Украине”, — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что оказывают всестороннюю помощь гражданам Украины, “которые были включены в эвакуационные списков, но которые не смогли вылететь на родину в ночь на 20 февраля”, в том числе, по вопросам поселения, питания, решения бытовых нужд и др.

“Граждане Украины, которые находятся на территории провинции Хубэй, получают необходимую помощь от Посольства Украины в КНР, а также, по просьбе Посольства, от компетентных правительственных учреждений и организаций КНР по месту их жительства”, — говорится в сообщении.

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Напомним, эвакуированным из Китая в “Новым Санжарам” передали книги и игры.