ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 24 февраля. УНН. 23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

вблизи Талаковки - из беспилотного летательного аппарата враг сбросил по нашим позициям гранатометный выстрел.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил тринадцать обстрелов по нашим позициям, а именно:

рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Крымского - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

дважды неподалеку Орехово - из 120-мм миномета - 29 мин;

два раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета;

рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - из миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Золотого-4 - с 82-мм минометов противник выпустил 15 мин;

неподалеку от Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин;

в районе Новозвановки - с 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета;

два раза рядом с Луганским - с миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин с 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем;

вблизи населенного пункта Кондрашевская Новая - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 20 снарядов.

Вчера, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

Напомним, около полуночи боевики обстреляли украинские позиции.