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ГСЧС: на горе Петрос заблудились пять туристов

ГСЧС: на горе Петрос заблудились пять туристов

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Раховском районе Закорпатской области на горе Петрос заблудилась группа туристов из 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС.

“23 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Раховском районе на горе Петрос заблудились туристы (группа из 5 человек)”, — говорится в сообщении.

Однако в 5:10 на следующий день, один из туристов вышел на связь и сообщил, что “самостоятельно спустился”.

Для поиска и оказания помощи привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС.

Напомним, с начала года на водоемах погибло более 85 человек.

Как писал УНН, на Драгобрате заблудились двое сноубордистов из Кировоградщины.

Источник: УНН
Теги: туристы, ГСЧС, Ужгород и Закарпатье
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