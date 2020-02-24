ГСЧС: на горе Петрос заблудились пять туристов

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Раховском районе Закорпатской области на горе Петрос заблудилась группа туристов из 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС.

“23 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Раховском районе на горе Петрос заблудились туристы (группа из 5 человек)”, — говорится в сообщении.

Однако в 5:10 на следующий день, один из туристов вышел на связь и сообщил, что “самостоятельно спустился”.

Для поиска и оказания помощи привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС.

Напомним, с начала года на водоемах погибло более 85 человек.

Как писал УНН, на Драгобрате заблудились двое сноубордистов из Кировоградщины.