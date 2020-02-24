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Понедельник, 24 февраля 2020, 07:55 • Илья Нежигай • 4440
ГСЧС: на горе Петрос заблудились пять туристов
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Раховском районе Закорпатской области на горе Петрос заблудилась группа туристов из 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС.
“23 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Раховском районе на горе Петрос заблудились туристы (группа из 5 человек)”, — говорится в сообщении.
Однако в 5:10 на следующий день, один из туристов вышел на связь и сообщил, что “самостоятельно спустился”.
Для поиска и оказания помощи привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС.
Напомним, с начала года на водоемах погибло более 85 человек.
Как писал УНН, на Драгобрате заблудились двое сноубордистов из Кировоградщины.
Источник: УНН