В результате непогоды в Украине обесточило более 250 населенных пунктов

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 251 населенный пункт в семи областях. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

По сообщению спасателей, во Львовской области без электричества остались 70 сел и городков, в Ивано-Франковской — 69, Тернопольской — 65, Волынской — 23, Черновицкой — 12, Житомирской — 11, Ровенской — 1.

“К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено”, — говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля в результате непогоды в двух областях обесточены 41 населенный пункт.