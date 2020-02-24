Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 09:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
6240
Версия для печати

СМИ: нетрезвый водитель-украинец в Польше повредил восемь автомобилей

СМИ: нетрезвый водитель-украинец в Польше повредил восемь автомобилей

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Гражданин Украины за рулем автомобиля в центре польского города Катовице повредил восемь автомобилей, припаркованных на обочине дороги. Об этом сообщает TVP Katowice, передает УНН.

В полиции сообщили, что мужчина был пьян, у него было более 2 промилле алкоголя в крови. После остановки водителя выяснилось, что это 52-летний гражданин Украины, проживающий в Силезии.

В ДТП никто не пострадал.

Украинцу, в дополнение к лишению водительских прав и крупному штрафу, грозит тюремное заключение сроком до двух лет.

Поскольку он был пьян, ему также придется оплачивать ремонт поврежденных автомобилей, ведь страховщик не покроет эти расходы, добавили в полиции.

Напомним, по статистике прошлого года, украинцы совершают в Польше больше всего ДТП среди иностранцев.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, Польша
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.