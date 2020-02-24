СМИ: нетрезвый водитель-украинец в Польше повредил восемь автомобилей

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Гражданин Украины за рулем автомобиля в центре польского города Катовице повредил восемь автомобилей, припаркованных на обочине дороги. Об этом сообщает TVP Katowice, передает УНН.

В полиции сообщили, что мужчина был пьян, у него было более 2 промилле алкоголя в крови. После остановки водителя выяснилось, что это 52-летний гражданин Украины, проживающий в Силезии.

В ДТП никто не пострадал.

Украинцу, в дополнение к лишению водительских прав и крупному штрафу, грозит тюремное заключение сроком до двух лет.

Поскольку он был пьян, ему также придется оплачивать ремонт поврежденных автомобилей, ведь страховщик не покроет эти расходы, добавили в полиции.

Напомним, по статистике прошлого года, украинцы совершают в Польше больше всего ДТП среди иностранцев.