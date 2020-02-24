В Украине сегодня будет бушевать непогода: значительные осадки и ветер

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Украине в понедельник, 24 февраля, ожидаются сложные погодные условия, сопровождающиеся значительными осадками и сильными порывами ветра. Температура, однако, днем будет достигать местами 9 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В Украине 24 февраля сложные погодные условия: порывы ветра 17-22 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м/с; временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем на Левобережье значительные осадки)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, температура в течение суток 0-5° тепла, ночью на северо-востоке до 2° мороза, днем на юге и Закарпатье 4-9° тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, порывы ветра 25-30 м/с, ночью 40 м/с, сильная метель, температура ночью 1-6° мороза, на дорогах гололедица.

В Киеве 24 февраля также ожидаются сложные погодные условия: порывы ветра 17-22 м/с, ночью значительный, днем умеренный дождь и мокрый снег; температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.

Напомним, сурок Тимка предсказал, когда в Украину придет весна.