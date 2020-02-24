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Укравтодор сообщил о ситуации на основных дорогах

Укравтодор сообщил о ситуации на основных дорогах

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Автомобильные дороги государственного значения на утро понедельника, 24 февраля, в Украине - мокрые. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 24 февраля снег с дождем в Волынской, Ровенской, Черниговской и Сумской областях, на остальной территории Украины дожди. Покрытие на дорогах государственного значения мокрое. На большинстве перевалочных участках дорог дожди, на Торунском (Закарпатье) небольшой снег, на Ужоцком (Львовская область) снег с дождем. Состояние покрытия мокрое", - сообщили дорожники.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - добавили в агентстве.

Напомним, 24 февраля в Украине будет бушевать непогода.

Источник: УНН
Теги: Укравтодор, дорога, проезд
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