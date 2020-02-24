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Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Махатхир Мохаммад

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Премьер-министр Малайзии, 94-летний Махатхир Мохаммад, подает в отставку королю страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

"Офис премьер-министра Махатхира Мохаммада заявил, что он подал в отставку королю Малайзии", - говорится в сообщении.

Махатхир Мохаммад - государственный и политический деятель Малайзии, премьер-министр Малайзии в 1981-2003 годах и с 10 мая 2018 года.

При нем Малайзия превратилась из страны со слаборазвитой аграрной экономикой в одного из "азиатских тигров".

Напомним, в мае 2018 года в Малайзии оппозиция во главе с экс-премьером Махатхиром Мохамадом впервые за 60 лет победила на выборах в парламент.

Источник: УНН
Теги: отставка, Премьер-министр, Малайзия
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