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Пожар в гостинице на Закарпатье: женщина отравилась угарным газом, постояльцев эвакуировали

Пожар в гостинице на Закарпатье: женщина отравилась угарным газом, постояльцев эвакуировали

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. На Закарпатье произошел пожар в подсобном помещении гостиницы. Спасатели эвакуировали 37 постояльцев и спасли женщину, которая отравилась угарным газом и потеряла сознание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в области.

Сообщается, что утром 24 февраля произошел пожар в одном из отелей, расположенном в селе Сусково Свалявского района.

"Возгорание возникло в подсобном помещении на втором этаже. Персонал отеля заметил дым и немедленно начал будить постояльцев. На место происшествия выехали два отделения пожарных 9-й государственной пожарно-спасательной части из города Свалява. Прежде всего они продолжили эвакуацию персонала и гостей отеля. Всего на улицу вывели 37 человек. Одна женщина оставалась закрытой в номере, расположенном близко к очагу пожара. Поэтому спасателям пришлось выбить дверь в помещение и вынести отдыхающую без сознания на свежий воздух. Оказалось, что она отравилась угарным газом", - говорится в сообщении.

Указано, что врачи экстренной медицинской помощи привели ее в чувство и транспортировали в реанимационное отделение Свалявской центральной районной больницы.

"Бойцы ГСЧС в 07:25 локализовали возгорание, помешав распространению огня через деревянные конструкции на чердак. Полная ликвидация пожара продолжалась до 7:35. Пламя успело уничтожить бойлер, камин, входные двери и имущество", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что причину возгорания и сумму нанесенного ущерба устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в Киеве загорелся ресторан на территории ВДНХ.

Источник: УНН
Теги: пожары, Ужгород и Закарпатье
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