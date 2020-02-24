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В Украине на сегодняшний день не зафиксировано ни одного подтвержденного случая COVID-19 - МОЗ

В Украине на сегодняшний день не зафиксировано ни одного подтвержденного случая COVID-19 - МОЗ

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Украине, по состоянию на 24 февраля, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сообщили в Минздраве.

Так, отмечается, что по состоянию на 24 февраля 2020 года, в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 - летальные. Выздоровели уже 25360 человек.

"За пределами Китая обнаружено 2098 случаев в 29 странах мира. В странах Европы зарегистрировано 201 случай (Германия - 16; Франция - 12; Великобритания - 9; Италия - 157; Россия - 2; Испания - 2; Финляндия, Швеция и Бельгия - по одному случаю)", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось в УНН, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая вчера, 23 февраля, сообщила, что в обсервации никто не имеет температуры или признаков ОРВИ.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, коронавирус
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