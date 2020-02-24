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В Китае зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавируса

В Китае зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавируса

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В китайском городе Ухань по данным на 24 февраля зафиксировали 195 повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР, пишет УНН.

Число заболевших в Китае к 24 февраля составило 77,1 тысячи человек, количество смертей достигло 2 592.

По подсчетам South China Morning Post , в мире (за исключением материковой части Китая) зафиксировали 2,2 тысячи случаев заболевания, за сутки количество заразившихся выросло на 416 человек.

Больше всего заболевших в Японии — 838 человек, из них 630 — пассажиры и члены экипажа лайнера Diamond Princess.

Стоит отметить, что ранее власти провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружила случай повторного заражения новым коронавирусом у человека, который недавно выписался из больницы.

По данным местных изданий, инфицированный уже находится в одной из больниц в городе Чэнду. Как уточнил представитель местного комитета по вопросам гигиены и охраны здоровья, этот пациент проходил диагностику и лечение еще по предыдущему, пятому общенациональныму стандарту.

Источник: УНН
Теги: Китай, коронавирус
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