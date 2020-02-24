Через э-кабинет застройщика начато уже более тысячи строек

КИЕВ. 24 февраля. УНН. За два месяца работы электронного кабинета застройщика в Украине более 1000 строек уже начато, а еще более 500 введено в эксплуатацию онлайн. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

"Два месяца назад мы запустили электронный кабинет застройщика. С его помощью можно получать полностью автоматические электронные услуги в сфере строительства вообще без участия чиновников ГАСК. Уже начато более 1000 строек и еще более 500 введено в эксплуатацию онлайн. Быстро, удобно, без коррупции", - написал Федоров.

Также он отметил, что сейчас кабинет застройщика касается только класса последствий СС1 (небольшое строительство), но СС2 и СС3 уже в активной реализации.

"Мы доработали кабинет и теперь автоматически перепроверяем информацию из реестра, которая вносилась путем получения услуги оффлайн. А очень скоро все услуги в строительстве станут автоматическими и электронными", - написал вице-премьер.

Напомним, Федоров в январе 2020-го сообщал, что через два-три месяца электронный кабинет застройщика начнет предоставлять услуги по объектам класса последствий СС2 и СС3.