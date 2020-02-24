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Нетрезвый мужчина устроил дебош в черкасской гостинице

Нетрезвый мужчина устроил дебош в черкасской гостинице

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. В черкасской гостинице пьяный мужчина нецензурно выражался и вел себя вызывающе по отношению к персоналу и посетителям. Во время обысков у него обнаружили, вероятно, наркотики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черкасской области.

"Около 14 часов 21 февраля патрульные полицейские выехали в местный отель по улице Верхней Горовой. Выяснилось, что мужчина, который там проживал, находился в состоянии алкогольного опьянения. Вел себя агрессивно, выражался нецензурной лексикой, вел себя вызывающе по отношению к персоналу и посетителям", - сказано в сообщении.

На замечание полиции мужчина так же не отреагировал. После просьбы прекратить свои хулиганские действия нетрезвый посетитель начал нецензурно ругаться в сторону полицейских. Данное лицо было задержано.

Задержанным оказался местный житель 1998 года рождения. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетики с подозрительными веществами, вероятно, наркотиками.

Для выяснения обстоятельств происшествия и изъятия подозрительных веществ инспекторы вызвали следственную группу.

Задержанного патрульные доставили в Черкасский отдел полиции, а также за совершение ряда административных правонарушений составили соответствующие материалы.

Напомним, в Винницкой области нетрезвый мужчина вооружился вилкой и ножом и угрожал работнику полиции.

Источник: УНН
Теги: полиция, Черкассы и Черкасская область
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