Украина и Польша согласовали дату проведения парламентской ассамблеи

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Украинские и польские парламентарии согласовали дату и время проведения заседания парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша. Следовательно, заседание состоится 23-25 марта в Варшаве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк и вице-маршалок Сейма Республики Польша Рышард Терлецкий согласовали дату и место проведения заседания парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша. Согласно договоренности соглав ассамблеи, достигнутой во время их встречи в городе Красичин, заседание состоится 23-25 марта этого года в Варшаве", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны обсудили наполнение будущей встречи украинских и польских парламентариев.

"В повестку дня варшавского заседания войдут, в частности, вопросы взаимодействия двух стран в сфере интеграции Украины в ЕС и НАТО, развития межрегионального сотрудничества, реализации совместных проектов, сотрудничество в рамках "инициативы Трех морей", правовой и социальной защиты украинских трудовых мигрантов, работающих в Республике Польша", - говорится в сообщении.

По словам Кондратюк, окончательный перечень вопросов, а также позицию украинской стороны по ключевым вопросам украинской-польского межпарламентского партнерства будут обсуждены и утверждены во время встречи украинской части ассамблеи с главой Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым.

Напомним, министры инфраструктуры Украины и Польши обсудили вопросы разрешений по международным автомобильным перевозкам.