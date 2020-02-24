Эпидемия коронавируса: на лайнере Diamond Princess заразились 6 сотрудников Минздрава Японии

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Японские медики обнаружили новый коронавирус еще у двух сотрудников Минздрава, которые работали на круизном судне Diamond Princess. Об этом в понедельник объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, пишет УНН.

Новые заразившиеся — рядовой сотрудник Минздрава и один работник карантинной службы ведомства. Таким образом, общее число сотрудников японского Минздрава, заразившихся на Diamond Princess, достигло шести. Все они проходят лечение.

К настоящему времени число случаев заражения на лайнере среди его пассажиров и членов экипажа составляет 691. Трое из заразившихся — пожилые японцы — умерли после госпитализации.

На борту лайнера сейчас остаются около 1 тысячи человек. Большинство из них — члены экипажа, а также те пассажиры, которые контактировали с заразившимися, но еще не были переведен в специальные учреждения в Японии с целью наблюдения за состоянием здоровья.

Напомним, в Китае зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом.