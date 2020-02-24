Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 13:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
5715
Версия для печати

Эпидемия коронавируса: на лайнере Diamond Princess заразились 6 сотрудников Минздрава Японии

Эпидемия коронавируса: на лайнере Diamond Princess заразились 6 сотрудников Минздрава Японии

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Японские медики обнаружили новый коронавирус еще у двух сотрудников Минздрава, которые работали на круизном судне Diamond Princess. Об этом в понедельник объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, пишет УНН.

Новые заразившиеся — рядовой сотрудник Минздрава и один работник карантинной службы ведомства. Таким образом, общее число сотрудников японского Минздрава, заразившихся на Diamond Princess, достигло шести. Все они проходят лечение.

К настоящему времени число случаев заражения на лайнере среди его пассажиров и членов экипажа составляет 691. Трое из заразившихся — пожилые японцы — умерли после госпитализации.

На борту лайнера сейчас остаются около 1 тысячи человек. Большинство из них — члены экипажа, а также те пассажиры, которые контактировали с заразившимися, но еще не были переведен в специальные учреждения в Японии с целью наблюдения за состоянием здоровья.

Напомним, в Китае зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: Япония, коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.