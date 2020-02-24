Непогода в столице спровоцировала локальные подтопления

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Киеве в результате непогоды были локальные подтопления, коммунальные службы ликвидируют их. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КК "Киевавтодор".

"На протяжении последних дней гидрослужбы ДЭУ работают в усиленном режиме. Заранее, перед началом осадков, спецтехника выехала на самые проблемные участки. В частности, на дороги рядом со станцией метро "Левобережная", тоннель у станции метро "Дорогожичи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подтопление этих проблемных мест удалось предотвратить.

"Локальные подтопления оперативно ликвидировали", - добавили в КК.

Напомним, в Украине в понедельник, 24 февраля, ожидаются сложные погодные условия, сопровождающиеся значительными осадками и сильными порывами ветра. Температура, однако, днем будет достигать местами 9 градусов тепла.