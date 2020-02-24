Суд восстановил Насирова на посту главы ГФС

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение об возобновлении Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.

Так, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета Министров Украины, Государственной фискальной службы Украины, народного депутата Украины Андрея Журжия.

"Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 года №35-р "Об увольнении (Насирова - ред.) с должности главы Государственной фискальной службы Украины "оставить без изменений", - говорится в постановлении суда.

Как сообщалось в УНН, Кабинет министров Украины и Государственная фискальная служба (ГФС) подали апелляционные жалобы на решение суда о восстановлении в должности бывшего главы ГФС Романа Насирова.

Также, 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.

Напомним, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

Как сообщалось, глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).