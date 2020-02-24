Малая приватизация: за неделю нашли инвесторов для трех объектов за 19 млн грн

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Фонд государственного имущества Украины за прошлую неделю, с 17 по 23 февраля, нашел инвесторов для топ-трех объектов малой приватизации, от которых, в случае проведения успешных аукционов, должны привлекти более 19 миллионов гривен в госбюджет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ФГИУ в Facebook.

"19,7 млн гривен - результат нашей работы за прошедшую неделю. Именно столько средств должно поступить в государственный бюджет в результате проведения успешных аукционов по продаже государственного имущества", - говорится в сообщении.

В частности, ТОП-тройка объектов, для которых удалось найти инвесторов с 17 по 23 февраля, выглядит следующим образом:

оздоровительный комплекс "Прикарпатье" (объект незавершенного строительства) в городе Яремче Ивано-Франковской области. Финальная стоимость объекта - 17,33 млн гривен.

комплекс нежилых зданий в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Финальная стоимость объекта - 1,805 млн гривен.

столовая на 150 мест в селе Заря Донецкой области. Финальная стоимость объекта - 220,1 тыс. гривен.

Напомним, в Фонде госимущества в 2020 году ожидают доходов от приватизации на 12 млрд гривен.



