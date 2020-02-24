Анджей Дуда: Россия есть агрессором в Украине

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В интервью польскому консервативному еженедельнику “Sieci” президент Анджей Дуда подчеркнул, что Россия демонстрирует силу нарушая воздушное пространство других стран, пишет УНН.

“Поэтому нельзя сказать, что это государство надежное, которое мирным путем реализует свои интересы. Мы абсолютный сторонник соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве это не нравится”, — подчеркнул польский президент.

Дуда добавил, что Российской Федерации также не нравится присутствие войск НАТО над Вислой.

“Они, безусловно, укрепляют нашу безопасность, и в условиях российской агерсии против Украины и стран Балтии это присутствие необходимо”, — отметил Анджей Дуда.

Добавим, ранее в Польше объявили дату проведения президентских выборов-2020.