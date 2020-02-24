Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 13:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7290
Версия для печати

Анджей Дуда: Россия есть агрессором в Украине

Анджей Дуда: Россия есть агрессором в Украине

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В интервью польскому консервативному еженедельнику “Sieci” президент Анджей Дуда подчеркнул, что Россия демонстрирует силу нарушая воздушное пространство других стран, пишет УНН.

“Поэтому нельзя сказать, что это государство надежное, которое мирным путем реализует свои интересы. Мы абсолютный сторонник соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве это не нравится”, — подчеркнул польский президент.

Дуда добавил, что Российской Федерации также не нравится присутствие войск НАТО над Вислой.

“Они, безусловно, укрепляют нашу безопасность, и в условиях российской агерсии против Украины и стран Балтии это присутствие необходимо”, — отметил Анджей Дуда.

Добавим, ранее в Польше объявили дату проведения президентских выборов-2020.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Польша, Анджей Дуда

В тексте упоминаются

Дуда Анджей
Дуда Анджей
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.