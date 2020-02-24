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Румыния отправит на карантин около 180 человек с самолета, прилетевшего из Италии

Румыния отправит на карантин около 180 человек с самолета, прилетевшего из Италии

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Румынии 179 человек, которые прилетели из Бергамо будут отправлены на карантин, передает УНН со ссылкой на румынские СМИ.

Самолет с 179 людьми, прибывающими из Бергамо, Италия, приземлился в воскресенье вечером в международном аэропорту Крайова.

Люди, которые приехали из итальянских районов, будут отправлены на карантин в специальный центр в 100 километрах от города Крайова.

Отмечается, что все 179 человек также будут осмотрены врачами-инфекционистами.

Как сообщалось ранее в УНН, в Румынии произошли протесты из-за эвакуации румын из Италии.

Источник: УНН
Теги: Румыния, Италия, коронавирус, карантин
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