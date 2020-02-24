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Мужчина в медицинской маске с газовым баллончиком напал на продавщицу под Киевом

Мужчина в медицинской маске с газовым баллончиком напал на продавщицу под Киевом

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Киевской области мужчина в медицинской маске с газовым баллончиком напал на продавщицу и пытался ограбить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Накануне в пгт Коцюбинское мужчина в медицинской маске зашел в местный магазин, где, ударив продавщицу, пытался завладеть ее ювелирными украшениями. Затем злоумышленник забрызгал лицо пострадавшей баллончиком раздражающего действия и скрылся с места происшествия, ничего не взяв", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали неотложные розыскные мероприятия. Вскоре полицейские задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 28-летний житель Кировоградской области, который уже имел проблемы с законом.

Врачи оказали пострадавшей медицинскую помощь.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Нападающему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Дальнейшую его судьбу решит суд.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в городе Жовква Львовской области пятеро детей отравились перцовым газом.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, нападение
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