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ЕС выделит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

ЕС выделит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Евросоюз решил выделить 230 млн евро на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе, пишет УНН.

“ЕС выделит около 230 млн евро, чтобы помочь глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом”, — сказал он.

Как поясняется в заявлении Еврокомиссии, 114 млн евро будет направлено Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еще 15 млн — в Африку для предотвращения распространения вируса. Кроме того, 100 млн евро выделяется на производство вакцины и исследовательские проекты. Еще 3 млн будет направлено на работу механизма гражданской защиты ЕС для возвращения граждан сообщества из Уханя, который стал центром эпидемии.

Ленарчич также подчеркнул, что ЕС обеспокоен ситуацией со вспышкой коронавируса в Италии (по последним данным, число инфицированных достигло 210, четыре человека погибли), однако пока не принимает никаких радикальных мер.

“К данному моменту ВОЗ не советует вводить ограничения на поездки или торговлю. Меры ЕС должны быть соразмерными и скоординированными”, — сказал он, добавив, что миссия ВОЗ направится в Италию 25 февраля, чтобы оценить ситуацию на месте.

На вопрос журналистов о том, повлияет ли вспышка нового коронавируса на экономику Евросоюза, Ленарчич ответил положительно, однако заявил, что пока рано говорить о конкретных цифрах.

Брифинг ЕС касательно коронавируса (просмотр при переходе на Twitter):

Источник: УНН
Теги: ЕС, Италия, коронавирус
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