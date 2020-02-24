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Количество зараженных новым коронавирусом в Южной Корее возросло до более 830 человек

Количество зараженных новым коронавирусом в Южной Корее возросло до более 830 человек

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Южной Корее подтверждено 833 случая заболевания новым коронавирусом. Зарегистрирован 231 новый случай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Южная Корея сообщила о 231 новых случаях коронавируса, на который всего заболело 833 человека", - сообщили в СМИ.

Указано, что большинство новых случаев заболевания связаны с церковью в городе Тэгу, в которой находилась "Пациент 31" - 61-летняя женщина, больная коронавирусом, которая посещая службы церкви Синчонджи.

"Сообщается о седьмом и восьмом случаях смерти - в больнице в Чонгдо, районе, где подтвержденные случаи выросли в последние недели", - указано в сообщении.

Отмечается, что власти до сих пор выясняют, каким образом заболела "Пациент 31", поскольку неизвестно о ее выездах за границу.

"Если мы не сможем эффективно заблокировать распространение в регионе Тэгу, есть высока вероятность, что это приведет к общенациональной передаче", - заявила вице-министр здравоохранения Ким Кан-Лип.

Отмечается, что медики проверили около 9,5 тыс. прихожан церкви Иисуса Синчонджи. Президент Мун Дже Ин приказал правительству найти дополнительные расходы из бюджета, чтобы уменьшить влияние вспышки коронавируса на четвертую по величине экономику Азии.

Сообщается, что в Тэгу жители стоят в очередях из сотен людей, чтобы приобрести хирургические маски и медикаменты.

"Политические и культурные мероприятия, запланированные на эту неделю, были отменены, и министерство культуры заявило, что в понедельник, 24 февраля, национальные музеи и библиотеки будут временно закрыты", - говорится в сообщении.

Также указано, что Национальная ассамблея отменила пленарное заседание в понедельник и четверг, поскольку как минимум трое чиновников имели контакт с чиновником в сфере образования, у которого подтвердили коронавирус.

Напомним, в Южной Корее около 8 тыс. военных отправили на карантин.

Источник: УНН
Теги: Южная Корея, коронавирус
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